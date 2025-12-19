Atelier les Vinventeurs L’art de l’assemblage, La Galoire Orée d’Anjou

Atelier les Vinventeurs L’art de l’assemblage

La Galoire DRAIN Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23 20:30:00

2026-01-23 2026-02-13 2026-03-20 2026-04-24 2026-05-22 2026-06-19

Des ateliers oeno-ludiques pour découvrir les nouvelles cuvées !

Les Vinventeurs reviennent cette année avec de nouveaux assemblages !

Avec cet atelier, glissez-vous dans la peau d’un maître de chai et accédez aux coulisses de la création d’un vin rouge.

L’atelier commence par la visite du chai. Vous découvrirez ensuite les secrets de la vinification du vin rouge pour assembler au mieux 4 vins brut de cuve et créer votre propre vin. L’atelier se termine par une dégustation des vins.

Goûtez, imaginez, vinventez !

Armés de vos éprouvettes et guidés par nos conseils, vous découvrirez toutes les subtilités de l’exercice à travers différents essais d’assemblage.

Réveillez l’alchimiste qui est en vous avec cette expérience immersive et ludique, où la seule qualification requise est la curiosité !

• Ateliers de 4 à 8 adultes

• Horaires 18 h 30 20 h 30

• Réservation minimum 72 h à l’avance

Les vins étant sans sulfite ajouté, ils sont à déguster sur place. Il n’est pas possible de les ramener à la maison. .

La Galoire DRAIN Orée d'Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 20 16 commande@galloires.com

Oeno-ludic workshops to discover new vintages!

