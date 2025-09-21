Atelier : Les Z’animaux de la Préhistoire Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Enfants de 3 à 5 ans (présence d’un adulte demandée).

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Dans cet atelier, les enfants découvrent les animaux de la Préhistoire et l’art de les représenter il y a plus de 15 000 ans.

À l’aide de pochoirs en bois, de feutres gras ou d’éléments naturels tels que le charbon ou l’ocre, ils peuvent ensuite créer leur propre panneau à la manière des premiers artistes et en faire une œuvre collective.

Le musée d'Archéologie nationale présente des collections archéologiques, parmi les plus riches du monde, retraçant la vie des hommes et leurs »inventions » des origines à l'époque mérovingienne. Quelque 3 millions d'objets, dont 29 000 exposés, témoignent ainsi de l'évolution des techniques de fabrication, de l'expression artistique et de la pensée religieuse des hommes qui se sont croisés et succédé sur le territoire national. Depuis le 29 décembre 2009, le musée d'Archéologie nationale et le Domaine national de Saint-Germain-en-Laye ont fusionné au sein d'un même établissement, un service à compétence national-SCN.

©MAN / Valorie Gô