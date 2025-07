ATELIER LES ZONES HUMIDES, DES LIEUX DE VIE. Portet-sur-Garonne

ATELIER LES ZONES HUMIDES, DES LIEUX DE VIE. Portet-sur-Garonne samedi 15 novembre 2025.

ATELIER LES ZONES HUMIDES, DES LIEUX DE VIE.

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2025-11-15 17:00:00

2025-11-15

A la découverte des zones humides un atelier pour mieux comprendre et protéger ces lieux de vie.

Les zones humides — qu’il s’agisse de mares, de roselières, de mégaphorbiaies ou encore de prairies alluviales — sont de vraies lieux de vie au cœur de notre Réserve naturelle. Ces milieux jouent un rôle fondamental dans le maintien de la biodiversité. Ils abritent une faune et une flore spécifiques, souvent rares ou menacées, et offrent un refuge indispensable à de nombreuses espèces. Mais malheureusement, ces zones humides sont fortement menacées.

Afin de mieux faire connaître ces trésors naturels et de sensibiliser chacun à leur préservation, nous vous invitons à participer à un atelier organisé en partenariat avec le SMEAG (Syndicat Mixte d’Études et d’Aménagement de la Garonne). Lors de cet atelier, vous découvrirez les spécificités écologiques des zones humides, les enjeux de leur conservation, ainsi que les gestes pour contribuer à leur protection.

Informations pratiques:

Gratuit et ouvert à tous, à partir de 10 ans

Mairie de Goyrans

Inscription obligatoire .

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE CONFLUENCE GARONNE-ARIÈGE Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 35 64 contac@rnr-confluence-garonne-ariege.fr

English :

Discovering wetlands: a workshop to better understand and protect these living places.

German :

Auf Entdeckungsreise durch die Feuchtgebiete: Ein Workshop, um diese Lebensräume besser zu verstehen und zu schützen.

Italiano :

Alla scoperta delle zone umide: un workshop per comprendere meglio e proteggere questi habitat.

Espanol :

Descubrir los humedales: un taller para comprender mejor y proteger estos hábitats.

