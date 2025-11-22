Atelier lessive Luçay-le-Mâle

Atelier lessive

37 Rue nationale Luçay-le-Mâle Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

À l’occasion de la semaine de réduction des déchets, venez apprendre à fabriquer votre propre lessive naturelle !

Deux recettes vous seront proposées à la cendre et aux marrons. Cet atelier est gratuit sur réservation et s’inscrit dans une démarche zéro déchet et de consommation responsable. En parallèle, profitez également d’un atelier Repair Couture et d’un atelier de fabrication d’éponges en tissus. Et découvrez l’ouverture de la boutique éphémère, ouverte de 15h à 19h. .

37 Rue nationale Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire besoindr@posteo.net

English :

As part of Waste Reduction Week, come and learn how to make your own natural detergent!

German :

Lernen Sie anlässlich der Woche der Abfallvermeidung, wie Sie Ihr eigenes natürliches Waschmittel herstellen können!

Italiano :

Nell’ambito della Settimana della Riduzione dei Rifiuti, venite a scoprire come fare il vostro detersivo naturale!

Espanol :

Como parte de la Semana de la Prevención de Residuos, venga y aprenda a fabricar su propio detergente natural

