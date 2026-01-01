Atelier Lettering Créatif (calligraphie moderne) La Fabrik d’Ici Laval

Atelier Lettering Créatif (calligraphie moderne)

La Fabrik d’Ici 13 Quai Sadi Carnot Laval Mayenne

Début : 2026-01-29 14:00:00

fin : 2026-02-12 15:30:00

2026-01-29 2026-02-12 2026-03-19 2026-04-11

Atelier créatif de Lettering (une forme de calligraphie moderne) créer vos cartes personnalisées, vos affiches, citations, déco

Atelier Lettering Créatif Cartes & Citations

Envie de faire des cartes uniques, jolies et vraiment “toi” ? Viens découvrir le brushlettering l’art de dessiner les lettres avec un feutre-pinceau. Pas besoin d’avoir une belle écriture — ici on apprend les gestes, on joue avec les courbes, et on compose une citation qui a du sens pour toi. Tu repars avec tes propres cartes prêtes à offrir.

Au programme (90 min pour te faire plaisir et progresser)

Prise en main du feutre-pinceau (traits fins/épais, gestes essentiels).

Alphabet simple + liaisons pour écrire ton prénom, mots doux et mini-citations.

Mise en page & astuces couleurs pour un rendu pro (même débutant·e).

Pour qui ?

Pour toi si tu aimes le DIY, la carterie, le bullet journal, la déco fait-main… et si tu veux un moment slow, créatif et très accessible. Débutant·e bienvenu·e.

Tu repars avec

Tes cartes/citations finies, la confiance du “c’est moi qui l’ai fait !”, et l’envie de continuer.

Durée 1h30

Lieu La Fabrik d’Ici Laval

Matériel fourni petit groupe (8 places)

Tu ralentis, tu crées, tu offres du beau. Tes mots. Ton style. Tes cartes. Réserve ta place. .

La Fabrik d’Ici 13 Quai Sadi Carnot Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 63 92 98 85 hello@letteringcreatif.com

English :

Creative lettering workshop (a modern form of calligraphy): create your own personalized cards, posters, quotes, decorations, etc

