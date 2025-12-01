Atelier lettre au Père Noël et aquarelle Bibliothèque Barèges

Atelier lettre au Père Noël et aquarelle

Bibliothèque BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:00:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Réalisation d’une belle lettre à poster dans la boîte à lettre du Père Noël puis atelier aquarelle spécial Noël animé par Altigraphy.

Offert par le Père Noël de Barèges. .

Bibliothèque BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

English :

Create a beautiful letter to be posted in Santa’s letterbox, followed by a special Christmas watercolor workshop led by Altigraphy.

German :

Erstellung eines schönen Briefes, der in den Briefkasten des Weihnachtsmannes gesteckt wird, dann Aquarell-Workshop speziell Weihnachten unter der Leitung von Altigraphy.

Italiano :

Create una bellissima lettera da imbucare nella cassetta delle lettere di Babbo Natale, seguita da un laboratorio di acquerello speciale Natale condotto da Altigraphy.

Espanol :

Cree una bonita carta para echarla en el buzón de Papá Noel, seguida de un taller de acuarela especial Navidad dirigido por Altigraphy.

L’événement Atelier lettre au Père Noël et aquarelle Barèges a été mis à jour le 2025-11-18 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65