Atelier lettre au Père-Noël médiathèque du Vieux Lille Lille

Atelier lettre au Père-Noël Mercredi 3 décembre, 10h30 médiathèque du Vieux Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-03T10:30:00 – 2025-12-03T12:00:00

Fin : 2025-12-03T10:30:00 – 2025-12-03T12:00:00

Les fêtes approchent à grands pas, alors pourquoi ne pas faire de votre lettre au Père Noël une véritable œuvre d’art cette année ? Rejoignez-nous pour découper, coller, dessiner et laisser libre cours à votre créativité. Ensemble, préparons une lettre unique à envoyer à temps pour que vos vœux soient exaucés !

médiathèque du Vieux Lille 25-27 place Louise de Bettignies 59000 Lille Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

C’est bientôt les fêtes !

BML