Atelier lettre au Père Noël Espace du Palais Rouen

Atelier lettre au Père Noël

Espace du Palais 8 Allée Eugène Delacroix Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Viens faire ta plus belle liste de cadeaux de noël à l’atelier d’écriture de l’Espace du Palais ! .

Espace du Palais 8 Allée Eugène Delacroix Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

English : Atelier lettre au Père Noël

L’événement Atelier lettre au Père Noël Rouen a été mis à jour le 2025-12-03 par Seine-Maritime Attractivité