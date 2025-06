Atelier lettre personnifiée 20 ans du Cpa – Valence 15 juillet 2025 15:00

Drôme

Atelier lettre personnifiée 20 ans du Cpa 14 rue Louis-Gallet Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-15 15:00:00

fin : 2025-08-28

Date(s) :

2025-07-15

2025-08-28

En compagnie de l’artiste designer Héra Mahseredjian, explorez le dessin d’un ensemble de lettres, issues de votre prénom ou d’un mot qui vous est cher.

14 rue Louis-Gallet

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

English :

In the company of artist designer Héra Mahseredjian, explore the drawing of a set of letters, taken from your first name or a word dear to you.

German :

Erforschen Sie gemeinsam mit der Künstlerin und Designerin Héra Mahseredjian das Zeichnen einer Reihe von Buchstaben, die aus Ihrem Vornamen oder einem Wort, das Ihnen am Herzen liegt, stammen.

Italiano :

In compagnia dell’artista designer Héra Mahseredjian, esplorate il disegno di una serie di lettere, tratte dal vostro nome o da una parola a voi cara.

Espanol :

En compañía de la diseñadora artística Héra Mahseredjian, explore el dibujo de un conjunto de letras, tomadas de su nombre de pila o de una palabra que le sea querida.

L’événement Atelier lettre personnifiée 20 ans du Cpa Valence a été mis à jour le 2025-06-14 par Valence Romans Tourisme