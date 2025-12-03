Atelier lettres au Père Noël et décorations Bussac-Forêt

Atelier lettres au Père Noël et décorations

Bibliothèque Bussac-Forêt Charente-Maritime

La bibliothèque de Bussac Foret vous invite à participer à un atelier pour écrire votre lettre au père Noël (apportez vos catalogues) ainsi que la fabrication de décorations qui viendront garnir le sapin de la médiathèque.

Bibliothèque Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 59 97 mediatheque-bussacforet@wanadoo.fr

English :

The Bussac Foret library invites you to take part in a workshop to write a letter to Santa Claus (bring your own catalogs) and make decorations to decorate the tree in the library.

German :

Die Bibliothek von Bussac Foret lädt Sie ein, an einem Workshop teilzunehmen, um Ihren Brief an den Weihnachtsmann zu schreiben (bringen Sie Ihre Kataloge mit) sowie Dekorationen herzustellen, die den Baum in der Mediathek schmücken werden.

Italiano :

La biblioteca di Bussac Foret vi invita a partecipare a un laboratorio per scrivere la vostra lettera a Babbo Natale (portate i vostri cataloghi) e a realizzare decorazioni per addobbare l’albero della biblioteca multimediale.

Espanol :

La biblioteca de Bussac Foret le invita a participar en un taller para escribir su carta a Papá Noel (traiga sus catálogos) y confeccionar adornos para decorar el árbol de la biblioteca multimedia.

