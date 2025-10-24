Atelier Lettrines Mas Dossetto Salon-de-Provence
Atelier Lettrines
Vendredi 24 octobre 2025 de 15h à 17h. Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2025-10-24 15:00:00
fin : 2025-10-24 17:00:00
2025-10-24
Un atelier pour créer ses initiales décorées en enluminure ou calligraphie.Enfants
Vendredi 24 octobre
15h au Mas Dossetto
De 6 à 10 ans.
Inscriptions au 04 90 42 28 61 .
Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 28 61 bibliotheque@salon-de-provence.org
English :
A workshop to create your own initials decorated with illumination or calligraphy.
German :
Ein Workshop, um seine verzierten Initialen in Buchmalerei oder Kalligraphie zu gestalten.
Italiano :
Un laboratorio per creare le proprie iniziali decorate con l’illuminazione o la calligrafia.
Espanol :
Un taller para crear sus propias iniciales decoradas con iluminación o caligrafía.
