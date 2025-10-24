Atelier Lettrines Mas Dossetto Salon-de-Provence

Vendredi 24 octobre 2025 de 15h à 17h. Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Un atelier pour créer ses initiales décorées en enluminure ou calligraphie.Enfants
Vendredi 24 octobre
15h au Mas Dossetto
De 6 à 10 ans.
Inscriptions au 04 90 42 28 61   .

Mas Dossetto Boulevard Robert Schuman Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 42 28 61  bibliotheque@salon-de-provence.org

English :

A workshop to create your own initials decorated with illumination or calligraphy.

German :

Ein Workshop, um seine verzierten Initialen in Buchmalerei oder Kalligraphie zu gestalten.

Italiano :

Un laboratorio per creare le proprie iniziali decorate con l’illuminazione o la calligrafia.

Espanol :

Un taller para crear sus propias iniciales decoradas con iluminación o caligrafía.

