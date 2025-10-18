Atelier levain Aux Hirondelles Piets-Plasence-Moustrou

Atelier levain Aux Hirondelles Piets-Plasence-Moustrou samedi 18 octobre 2025.

Atelier levain

Aux Hirondelles 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Avec Noémie de L’assiette vivante venez découvrir le levain lors d’un atelier ludique, original et gourmand ! Intérêts et bienfaits du levain, comment réaliser son levain, préparation d’un levain. Un gouter apéritif vous sera proposé vous dégusterez différentes préparations à base de levain accompagnés d’une boisson fermentée. Sur réservation. .

Aux Hirondelles 1823 route départementale 45 Piets-Plasence-Moustrou 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 48 62 contact@aux-hirondelles.fr

English : Atelier levain

German : Atelier levain

Italiano :

Espanol : Atelier levain

L’événement Atelier levain Piets-Plasence-Moustrou a été mis à jour le 2025-08-22 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran