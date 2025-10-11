Atelier l’éveil des sens au Château La Croizille Lieu-dit Baladoz Saint-Laurent-des-Combes

Atelier l'éveil des sens au Château La Croizille

samedi 11 octobre 2025.

Lieu-dit Baladoz, Château La Croizille, Saint-Laurent-des-Combes, Gironde

Tarif : 30 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Plongez au cœur d’un parcours sensoriel à la propriété, mêlant univers sonore, découvertes olfactives, jeu des textures et dégustation à l’aveugle.

Une invitation à redécouvrir le vin à travers vos cinq sens, dans le prestigieux vignoble de Saint-Emilion avec la dégustation de trois Grands Crus Classés.

Informations pratiques

Rendez-vous au Château La Croizille, Lieu-dit Baladoz 33330 Saint-Laurent des Combes

Cette activité est proposée en Français

Durée de la prestation 2h

De 4 à 20 personnes .

Lieu-dit Baladoz Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 55 86 contact@chateaulacroizille.com

