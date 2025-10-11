Atelier l’éveil des sens au Château La Croizille Lieu-dit Baladoz Saint-Laurent-des-Combes
Plongez au cœur d’un parcours sensoriel à la propriété, mêlant univers sonore, découvertes olfactives, jeu des textures et dégustation à l’aveugle.
Une invitation à redécouvrir le vin à travers vos cinq sens, dans le prestigieux vignoble de Saint-Emilion avec la dégustation de trois Grands Crus Classés.
Informations pratiques
Rendez-vous au Château La Croizille, Lieu-dit Baladoz 33330 Saint-Laurent des Combes
Cette activité est proposée en Français
Durée de la prestation 2h
De 4 à 20 personnes .
Lieu-dit Baladoz Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 74 55 86 contact@chateaulacroizille.com
