Atelier L’exposition à travers mon regard Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Atelier L’exposition à travers mon regard

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 15h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement

Début : 2025-12-31 15:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules avec un atelier pour le jeune public.Enfants

À travers la création d’un petit livret, les enfants sont invités à revenir sur leurs œuvres préférées !



C’est en utilisant des techniques différentes (croquis aux crayons à papier, feutres,…) qu’ils pourront reproduire des parties de leurs objets ou tableaux favoris.



• Enfants de 7 à 12 ans

• Durée 1h

• Sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a workshop for young visitors.

