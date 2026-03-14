Atelier L’Happy-culture ! L’apiculture, les abeilles et le miel

Saint-Arnoult-des-Bois Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Atelier L’Happy-culture ! L’apiculture, les abeilles et le miel

Venez découvrir 3 animations proposées à la Bibliothèque de Saint-Arnoult-des-Bois sur le thème du Monde des Abeilles.

A travers une démarche pédagogique, le public découvrira le monde des abeilles abordé en trois animations les abeilles sauvages et la pollinisation, l’organisation d’une colonie d’abeilles sociales et l’apiculture. Pour chaque animation est proposé un atelier fabrication d’hôtel à insecte, de bougie, de beewrap, de dégustation, d’extraction de miel,… en fonction du thème. Animations pour les familles, les couples, les amis. A partir de 6 ans.

Gratuit.

Sur inscription au 02 37 22 53 20. .

Saint-Arnoult-des-Bois 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 22 53 20

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English :

Workshop: Happy-culture! Beekeeping, bees and honey

L’événement Atelier L’Happy-culture ! L’apiculture, les abeilles et le miel Saint-Arnoult-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-14 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE