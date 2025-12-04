ATELIER LIBÈR’ÉMOI Grenade
ATELIER LIBÈR’ÉMOI Grenade dimanche 14 décembre 2025.
ATELIER LIBÈR’ÉMOI
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le Foyer Rural de Grenade vous propose un atelier de théâtre parents/enfants, pour partager votre créativité en famille !
Cet atelier sera assuré par Nathalie, et sera accessible à partie de 10 ans.
Nous vous attendons nombreux ! 32 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerruralgrenade@gmail.com
English :
Le Foyer Rural de Grenade offers a parent/child theater workshop, where you can share your creativity as a family!
L’événement ATELIER LIBÈR’ÉMOI Grenade a été mis à jour le 2025-12-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE