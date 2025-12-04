ATELIER LIBÈR’ÉMOI Grenade

ATELIER LIBÈR’ÉMOI

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le Foyer Rural de Grenade vous propose un atelier de théâtre parents/enfants, pour partager votre créativité en famille !

Cet atelier sera assuré par Nathalie, et sera accessible à partie de 10 ans.

Nous vous attendons nombreux !

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerruralgrenade@gmail.com

English :

Le Foyer Rural de Grenade offers a parent/child theater workshop, where you can share your creativity as a family!

