Atelier « Libérez les poissons » Bibliothèque Marie du Merle Orbec

Atelier « Libérez les poissons » Bibliothèque Marie du Merle Orbec mercredi 5 novembre 2025.

Atelier « Libérez les poissons » Mercredi 5 novembre, 10h00 Bibliothèque Marie du Merle Calvados

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T10:00:00 – 2025-11-05T11:00:00

Fin : 2025-11-05T10:00:00 – 2025-11-05T11:00:00

Réalisation en dessin dirigé d’un poisson original à la craie grasse. Ils seront ensuite collés ensemble, en banc et libérés des filets gigantesques de la pêche industrielle.

Bibliothèque Marie du Merle 9, rue Charles Jobey 14290 Orbec Orbec 14290 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact.mediatheque@ville-honfleur.fr »}]

Atelier animé par Pauline Kalioujny. Imaginons demain

© Stéphane Maurice