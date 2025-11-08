Atelier « Libérez les poissons » Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge

Atelier « Libérez les poissons » Médiathèque Marcel-Rivière Saint-Pierre-en-Auge samedi 8 novembre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T10:30:00

Fin : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T10:30:00

Réalisation en dessin dirigé d’un poisson original à la craie grasse. Ils seront ensuite collés ensemble, en banc et libérés des filets gigantesques de la pêche industrielle.

Médiathèque Marcel-Rivière 23 Rue Saint-Benoît, 14170 Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 50 68 90 30 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque-saintpierre@agglo-lisieux.fr »}]

Atelier animé par Pauline Kalioujny Imaginons demain

© Stéphane Maurice