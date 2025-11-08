Atelier « Libérez les poissons » Médiathèque municipale Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Atelier « Libérez les poissons » Samedi 8 novembre, 16h00 Médiathèque municipale Jacques Prévert Calvados

Entrée libre

Début : 2025-11-08T16:00:00 – 2025-11-08T17:00:00

Fin : 2025-11-08T16:00:00 – 2025-11-08T17:00:00

Réalisation en dessin dirigé d’un poisson original à la craie grasse. Ils seront ensuite collés ensemble, en banc et libérés des filets gigantesques de la pêche industrielle.

Médiathèque municipale Jacques Prévert Avenue du Commandant-Charcot 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie 02 31 24 29 27 mediatheque@dives-sur-mer.fr

Atelier animé par Pauline Kalioujny Imaginons demain

© Stéphane Maurice