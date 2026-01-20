Atelier Liberté j’écris ton nom Médiathèque Le MIX Mourenx

Atelier Liberté j’écris ton nom

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Le Printemps des poètes est l’occasion de découvrir, créer, partager. Cette année, la liberté guidera l’atelier d’écriture proposé par Déborah de la médiathèque. .

+33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

Atelier Liberté j'écris ton nom

