Atelier libre « Mission architectes » Samedi 20 septembre, 14h00 Micro-Folie Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Cet atelier permettra aux participants de plonger au cœur de l’histoire de Notre-Dame de Paris, d’explorer son lien avec les grandes étapes de l’histoire de France, et de découvrir les défis de sa restauration. L’occasion de s’initier aux métiers d’art et aux savoir-faire qui redonnent vie à ce monument emblématique.

Micro-Folie Cagnes-sur-Mer 6 avenue de Verdun, 06800 Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

