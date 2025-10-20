Atelier libre pour commencer les vacances + Atelier Dessin Rue des écoles Créances
Atelier libre pour commencer les vacances + Atelier Dessin Rue des écoles Créances lundi 20 octobre 2025.
Atelier libre pour commencer les vacances + Atelier Dessin
Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-20 17:00:00
Date(s) :
2025-10-20
Activité ouverte à partir de la 6e jusqu’à 17ans.
Dossier d’inscription obligatoire, à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay.
Prévoir son pique-nique si vous venez à la journée. .
Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
English : Atelier libre pour commencer les vacances + Atelier Dessin
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier libre pour commencer les vacances + Atelier Dessin Créances a été mis à jour le 2025-10-13 par Côte Ouest Centre Manche