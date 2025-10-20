Atelier libre pour commencer les vacances + Atelier Dessin Rue des écoles Créances

Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances Manche

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-20 17:00:00

2025-10-20

Activité ouverte à partir de la 6e jusqu’à 17ans.

Dossier d’inscription obligatoire, à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay.

Prévoir son pique-nique si vous venez à la journée. .

Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr

English : Atelier libre pour commencer les vacances + Atelier Dessin

