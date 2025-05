Atelier Libreplume – Aire-sur-l’Adour, 21 mai 2025 10:00, Aire-sur-l'Adour.

Landes

Atelier Libreplume
Aire-sur-l'Adour

Gratuit

Début : 2025-05-21 10:00:00

2025-05-21

En toute convivialité, venez découvrir une sélection d’albums accessibles dès le plus jeune âge !

Comment choisir un livre jeunesse ? Qu’aiment les bébés dans les livres ?

L’association Libreplume nous offrira un temps d’écoute et d’échanges autour de la lecture partagée avec son enfant !

MERCREDI 21 MAI à 10H

Comptines/lectures

Maison des familles et des 1000 premiers jours

0-5 ans .

Maison des familles et des 1000 premiers

Aire-sur-l'Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine
+33 6 80 83 46 68

