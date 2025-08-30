Atelier Licorne Cholet

Atelier Licorne Cholet samedi 30 août 2025.

Atelier Licorne

La Frênière Cholet Maine-et-Loire

Viens transformer notre poney en Licorne et faire un tour dessus.

10h à 12h 5 15 ans

Ateliers sur inscription uniquement

​

Ecuries de La Frênière à Cholet

https://labonnepatte49.wixsite.com/labonnepatte .

La Frênière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

