Atelier Licorne Cholet
Atelier Licorne Cholet samedi 30 août 2025.
Atelier Licorne
La Frênière Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-30 10:00:00
fin : 2025-08-30 12:00:00
Date(s) :
2025-08-30
Viens transformer notre poney en Licorne et faire un tour dessus.
10h à 12h 5 15 ans
Ateliers sur inscription uniquement
Ecuries de La Frênière à Cholet
https://labonnepatte49.wixsite.com/labonnepatte .
La Frênière Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier Licorne Cholet a été mis à jour le 2025-08-17 par Office de tourisme du Choletais