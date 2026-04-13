Atelier light painting, Musée de l’horlogerie, Saint-Nicolas-d’Aliermont

Atelier light painting Samedi 23 mai, 19h00 Musée de l’horlogerie Seine-Maritime

Toutes les 20 min, 4 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Atelier light painting

Profitez de votre visite au musée pour tester le light painting, ou peinture lumineuse, grâce à la photographie.

Un atelier toutes les 20 min.

Musée de l’horlogerie 48 Rue Edouard Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont, France Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie 0235045398 https://www.culture-aliermont.fr/musee Le musée de l’horlogerie est un pôle culturel unique en Normandie. Il retrace, le long d’un nouveau parcours de visite interactif et ludique à travers les collections, les documents d’archives, les témoignages, les photographies, et grâce à l’atelier d’horloger, l’histoire de l’horlogerie et de la précision, savoir-faire original de Saint-Nicolas d’Aliermont, du début du XVIIIe siècle à nos jours. Plus de 400 objets, machines et documents sont exposés. De nombreux thèmes sont abordés : L’horlogerie domestique, la vie des horlogers, la gestion et la mesure du temps, l’horlogerie scientifique et de haute précision. Place de parking personne en situation de handicap moteur devant le musée, parking à proximité

Atelier light painting

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