Atelier light painting CCASC Saint-Loup-sur-Semouse
Atelier light painting CCASC Saint-Loup-sur-Semouse jeudi 19 février 2026.
Atelier light painting
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône
Tarif : 6.3 – 6.3 – 6.9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Présentation de la technique et des outils, démonstration et mise en pratique, création d’une photo avec les prénoms des prénoms des participants grâce à une lampe.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Places limitées. Sur réservation. .
CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 79 45
English : Atelier light painting
