Début : 2026-02-18 18:30:00

fin : 2026-02-26 20:00:00

A partir de 7 ans

Atelier Dessiner des formes lumineuses dans l’espace à l’aide de la pose lente .

10 participants maximum, sur inscription.

Possibilité de suivre une session ou les deux.

Tarif plein: 5 €, matériel fourni. .

English :

From 7 years old

