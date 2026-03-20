Atelier Light Painting (tous publics) Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne

Atelier Light Painting (tous publics)

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Dans le cadre du Printemps de la Culture, organisé par la commune palaisienne, un atelier créatif Light Painting est proposé. Il y aura des sessions toutes les 15 minutes.

Inscriptions obligatoires.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 04 37 gmenand@lepalaissurvienne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Light Painting (tous publics)

L’événement Atelier Light Painting (tous publics) Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole