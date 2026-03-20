Atelier Light Painting (tous publics) Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne
Atelier Light Painting (tous publics) Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne mercredi 1 avril 2026.
Atelier Light Painting (tous publics)
Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Dans le cadre du Printemps de la Culture, organisé par la commune palaisienne, un atelier créatif Light Painting est proposé. Il y aura des sessions toutes les 15 minutes.
Inscriptions obligatoires.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 04 37 gmenand@lepalaissurvienne.fr
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English : Atelier Light Painting (tous publics)
L’événement Atelier Light Painting (tous publics) Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole