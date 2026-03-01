Atelier Lignes de vie Dessin intuitif et collage Office de Tourisme du Migennois Migennes
Atelier Lignes de vie Dessin intuitif et collage
Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes Yonne
Début : 2026-03-21 15:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00
2026-03-21
L’artiste en exposition actuellement, Lourdes Landmann, vous invite à découvrir son art à travers un atelier de dessin intuitif et de collage. Venez vous essayer à la plastique et, même si vous ne savez pas dessiner, vous êtes les bienvenus. Le matériel sera fourni. Amenez juste votre part créative et laissez-vous entraîner par le caractère lumineux de notre artiste, qui expose jusqu’au 11 avril. .
Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Migennes 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr
