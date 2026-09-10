Atelier « L’image au service de la foi », Centre Teilhard de Chardin, Gif-sur-Yvette

Informations pratiques

Atelier « L’image au service de la foi » Dimanche 20 septembre, 15h15, 16h15 Centre Teilhard de Chardin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:15:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’invention de la photo a changé notre façon de représenter les saints. Pour la première fois, certains d’entre eux ont pu être photographiés de leur vivant, permettant aux croyants de découvrir leur véritable visage et de les sentir plus proches.

Mais la photographie ne montre pas tout : chaque image est pensée pour mettre en valeur un aspect particulier de la vie du saint, de sa personnalité ou de sa mission. A travers plusieurs exemples, cet atelier invitera à découvrir comment la photographie transmet la foi et contribue à rendre la sainteté plus concrète et accessible. Moment bonus : comment la photo et la danse ont permis l’évangélisation en Amérique Latine !

Centre Teilhard de Chardin 12 rue Francis-Perrin 91190 Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France https://www.centreteilharddechardin.fr/ Situé sur le plateau de Saclay, au cœur de l’un des plus grands pôles mondiaux de la recherche scientifique, le Centre Teilhard de Chardin est un lieu de dialogue entre Sciences, Philosophie et Spiritualité.

Il procède d’une initiative commune à la Compagnie de Jésus et aux diocèses de Paris, Evry, Nanterre et Versailles.

Tourné vers le monde de l’enseignement et de la recherche ainsi que vers le monde de l’entreprise, le Centre Teilhard de Chardin cherche à éclairer les questions contemporaines, éthiques, sociétales, sociales, anthropologiques et spirituelles posées par les avancées scientifiques et techniques contemporaines.

Il est également un lieu de vie spirituelle, accueillant les activités des communautés chrétiennes étudiantes, et offrant à ceux qui le souhaitent un lieu de ressourcement et de prière. Parking SILO de Moulon, RN 118, arrêt de bus Joliot-Curie (lignes 9, 11, 91-06, 91-10, S9)

Atelier photo « L’image au service de la foi »

© Centre Teilhard de Chardin