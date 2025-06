Atelier « L’impression vagabonde tamponne » Melle 9 juillet 2025 10:00

Atelier « L'impression vagabonde tamponne » Jardins de l'hôpital partie haute Melle

2025-07-09 10:00:00

Ateliers de gravure avec Rachel Létang, typographe

L’impression vagabonde

Jardins de l’hôpital à Melle (partie haute)

L’impression vagabonde est le prolongement de l’atelier du Trésor. C’est une caravane roulante comportant une petite expo-vente et un équipement pour la pratique de gravure et d’impression.

Cet été, elle sillonne Melle pour des temps de (re)découverte, d’appréciation de la ville, de pratiques artistiques imprimées et de liens, d’échanges. Tables et assises installées devant la caravane avec gouges ou pointes sèches pour graver et presses pour imprimer !

Atelier « L’impression vagabonde tamponne »

Mercredi 9 juillet 10h/11h-11h30

Mercredi 6 août 17h/18h-18h30

Gravure sur vinyle ou linoléum et impressions.

Tarif 20€ par personne

Adulte et enfant accompagnés à partir de 10 ans, sur réservation,

10 personnes max.

Contact Rachel Létang,

06 62 95 55 81, r.letang@hotmail.fr .

Jardins de l’hôpital partie haute

79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 95 55 81 r.letang@hotmail.fr

