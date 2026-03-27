Atelier L’informatique c’est pas sorcier nouvelle formule ! Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy

Atelier L’informatique c’est pas sorcier nouvelle formule !

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-07 11:00:00

Date(s) :

2026-04-07

Lors de cet atelier, Chloé guidera les participants pour une meilleure utilisation du smartphone

– Gestes essentiels (glissements, pincements…)

– Gestion des appels, des contacts et des messages

– Découverte des applications de base (appareil photo, navigateur internet…)

– Comment installer des applications sur son appareil

Venir avec son smartphone (Androïd seulement)

Public adulte, niveau débutant

Gratuit, sur inscription par téléphone ou mail. .

Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier L’informatique c’est pas sorcier nouvelle formule ! Erquy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor