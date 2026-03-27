Atelier L’informatique c’est pas sorcier nouvelle formule ! Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy
Atelier L’informatique c’est pas sorcier nouvelle formule ! Bibliothèque Le Blé en Herbe Erquy mardi 7 avril 2026.
Atelier L’informatique c’est pas sorcier nouvelle formule !
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07 11:00:00
Date(s) :
2026-04-07
Lors de cet atelier, Chloé guidera les participants pour une meilleure utilisation du smartphone
– Gestes essentiels (glissements, pincements…)
– Gestion des appels, des contacts et des messages
– Découverte des applications de base (appareil photo, navigateur internet…)
– Comment installer des applications sur son appareil
Venir avec son smartphone (Androïd seulement)
Public adulte, niveau débutant
Gratuit, sur inscription par téléphone ou mail. .
Bibliothèque Le Blé en Herbe 1 Rue Guérinet Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 05 24
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English :
L’événement Atelier L’informatique c’est pas sorcier nouvelle formule ! Erquy a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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