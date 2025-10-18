Atelier linguistique pour les enfants Domaine de Grandmaison Léognan

Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan

2025-10-18

2025-10-18

2025-10-18

Atelier linguistique pour les enfants de 6 à 11 ans.

Apprentissage de l’anglais et de l’espagnol grâce aux cinq sens avec Caroline Zenteno, fondatrice de Graines 2 mots.

Le samedi 18 octobre de 11h00 à 12h00.

Une visite avec dégustation est proposée aux parents dont les enfants sont inscrits de 11h00 à 12h00.

Places limitées à 12 enfants.

Information et réservation par téléphone. .

Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 37 91 courrier@domaine-de-grandmaison.fr

