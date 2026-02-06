Atelier linogravure 10-15 ans Les Imprimeries* Moulins

Atelier linogravure 10-15 ans

Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : – – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-08 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26

Dessinez, gravez, encrez, imprimez plusieurs estampes

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Les Imprimeries* 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr

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English :

Draw, engrave, ink, print several prints

L’événement Atelier linogravure 10-15 ans Moulins a été mis à jour le 2026-03-25 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région