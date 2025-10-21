Atelier linogravure 20mille Nantes

Atelier linogravure 20mille Nantes mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 18:30 – 21:00

Gratuit : non 38€ Adulte, En famille, Etudiant, Senior, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Venez découvrir la linogravure dans un atelier d’initiation !La linogravure est une technique d’impression artisanale qui consiste à graver une plaque à l’aide de gouges, l’encrer puis la presser sur une feuille afin d’obtenir une impression originale ?Durant cet atelier, je vous guiderai tout au long des différentes étapes, afin d’obtenir votre impression, prête à offrir ou à décorer votre intérieur ????Matériel utilisé lors de l’atelier :– plaque souple au format A6 (carte postale)– 6 couleurs d’encre à base d’eau dont 3 fluos : rose, bleu et orange– 2 papiers au choix : bristol et un papier légèrement texturé– baren (pressoir manuel)– gouges, rouleau, plateau à encrer, calque, crayon, gommeTout le matériel est fourni.À la fin de l’atelier, vous repartez avec votre plaque et vos impressions au format A6 et A5.Pensez à prendre une chemise cartonnée ou une enveloppe pour ramener vos impressions à la maison.Pas besoin de savoir dessiner pour participer !Des modèles seront à disposition.Par précaution, pensez à mettre des vêtements qui ne craignent pas d’être tâchés.Pour les personnes qui veulent graver leur dessin, vous pouvez me contacter en amont pour que je vous aide à le penser pour la gravure.

20mille Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/atelier-linogravure