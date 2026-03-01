Atelier Linogravure Association Au delà de l’eau Association Au delà de l’eau Vouvant
Atelier Linogravure Association Au delà de l’eau Association Au delà de l’eau Vouvant samedi 28 mars 2026.
Atelier Linogravure Association Au delà de l’eau
Association Au delà de l’eau 8 et 10 impasse du Petit Château Vouvant Vendée
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28
L’association Au delà de l’eau vous propose des ateliers.
28 mars Linogravure Yveline
Ateliers animés par des bénévoles de l’association.
De 14h30 à 17h00. Autres dates d’ateliers à venir.
Matériel fourni.
10,00 € (adhérent) ou 25,00 € (extérieur) par personne.
Renseignements au 06 59 00 49 91 et à assoc.audeladeleau@gmail.com .
Association Au delà de l’eau 8 et 10 impasse du Petit Château Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 00 49 91 assoc.audeladeleau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Au delà de l’eau association offers workshops.
L’événement Atelier Linogravure Association Au delà de l’eau Vouvant a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin