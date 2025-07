Atelier linogravure au Musée Guerre et Paix Musée Guerre et Paix Novion-Porcien

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 4 – 4 – 0 EUR

Tarif enfant

prix animation en plus de l’entrée

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

2025-07-30 2025-08-27

Sur les traces de résistants de la Seconde Guerre mondiale, fabriquez votre propre tract et entrez dans la résistance. Code secret et phrase codée, laissez place à votre imagination en rédigeant un texte comme à l’époque. pour les enfants de 6 à 12 ans. Animation à 14h 4€ en supplément de l’entrée du musée.

Musée Guerre et Paix Impasse du Musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

English :

Following in the footsteps of World War II resistance fighters, make your own leaflet and join the resistance. Using secret codes and coded phrases, let your imagination run wild as you write your own text, just like back in the day. For children aged 6 to 12. Activity at 2pm 4? in addition to museum admission.

German :

Auf den Spuren von Widerstandskämpfern aus dem Zweiten Weltkrieg kannst du dein eigenes Flugblatt herstellen und dich in den Widerstand begeben. Geheimcode und Geheimsatz, lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, indem Sie einen Text wie damals verfassen. für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Animation um 14 Uhr 4? zusätzlich zum Museumseintritt.

Italiano :

Seguendo le orme dei combattenti della Seconda guerra mondiale, create il vostro volantino e unitevi alla resistenza. Utilizzando codici segreti e frasi in codice, date libero sfogo alla vostra immaginazione scrivendo un testo come avreste fatto all’epoca. Per bambini dai 6 ai 12 anni. Attività alle 14.00, 4? oltre all’ingresso al museo.

Espanol :

Siguiendo los pasos de los combatientes de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, haz tu propio panfleto y únete a la resistencia. Utilizando códigos secretos y frases codificadas, da rienda suelta a tu imaginación escribiendo un texto como se hubiera hecho entonces. Para niños de 6 a 12 años. Actividad a las 14h, 4? además de la entrada al museo.

