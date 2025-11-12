Atelier linogravure aux Imprimeries Les nouvelles imprimeries Moulins
Atelier linogravure aux Imprimeries Les nouvelles imprimeries Moulins mercredi 12 novembre 2025.
Atelier linogravure aux Imprimeries
Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : 210 – 210 – EUR
10 séances
Début : 2025-11-12 17:30:00
fin : 2025-11-12 19:30:00
2025-11-12
Atelier linogravure Initiation ou perfectionnement
Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr
Linocut workshop: beginners or advanced
Linolschnitt-Atelier: Anfänger oder Fortgeschrittene
Laboratorio di linoleografia: principianti o avanzati
Taller de linograbado: principiantes o avanzados
