Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier linogravure aux Imprimeries Les nouvelles imprimeries Moulins

Atelier linogravure aux Imprimeries Les nouvelles imprimeries Moulins mercredi 12 novembre 2025.

Atelier linogravure aux Imprimeries

Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins Allier

Tarif : 210 – 210 – EUR

10 séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 17:30:00
fin : 2025-11-12 19:30:00

Date(s) :
2025-11-12

Atelier linogravure Initiation ou perfectionnement
  .

Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72  contact@mpcharier.fr

English :

Linocut workshop: beginners or advanced

German :

Linolschnitt-Atelier: Anfänger oder Fortgeschrittene

Italiano :

Laboratorio di linoleografia: principianti o avanzati

Espanol :

Taller de linograbado: principiantes o avanzados

L’événement Atelier linogravure aux Imprimeries Moulins a été mis à jour le 2025-11-07 par Office du tourisme de Moulins & sa région