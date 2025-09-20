Atelier Linogravure avec Laetitia G. Colombot MAISON DU BERGER (CENTRE D’INTERPRÉTATION DES CULTURES PASTORALES ALPINES) Champoléon

à partir de 9 ans

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Atelier d’initiation à la linogravure, animé par l’artiste Laetitia Gaudefroy Colombot.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et en lien avec l’exposition Gardienne en Terre Sauvage présentée à la Maison du Berger, retrouvez l’artiste Laetitia Gaudefroy Colombot autour d’un atelier découverte de la technique qu’elle utilise. Chaque participant pourra créer sa propre linogravure et réaliser ses impressions. Cela sera également l’occasion de découvrir son travail grâce à une visite de l’exposition.

MAISON DU BERGER (CENTRE D'INTERPRÉTATION DES CULTURES PASTORALES ALPINES) Les Borels 05260 Champoléon Champoléon 05260 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d'Azur

