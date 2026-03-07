Atelier linogravure Bibliothèque Colette Vivier Paris

Venez participer à un atelier de linogravure qui vous permettra de représenter, selon vos envies, une sirène, une harpie, la vouivre ou d’autres créatures de légende.

Un atelier sur la thématique « femmes et métamorphoses »

Le samedi 07 mars 2026

de 14h00 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



