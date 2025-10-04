Atelier linogravure Bibliothèque Pierrefontaine-les-varans Pierrefontaine-les-Varans

Atelier linogravure Samedi 4 octobre, 15h00 Bibliothèque Pierrefontaine-les-varans Doubs

Places limitées

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Atelier de découverte de la linogravure avec l’artiste graveuse Delphine Bucher, des Éditions de la Dernière Chance.

Initiez-vous à cette technique artistique originale qui consiste à graver des motifs sur une plaque de linoléum pour ensuite les imprimer. Encadrés par Delphine Bucher, vous explorerez les étapes de la création, du dessin à l’impression, et repartirez avec vos propres œuvres uniques.

Ouvert aux adolescents (à partir de 16 ans) et aux adultes. Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque.

Bibliothèque Pierrefontaine-les-varans 17 rue du val 25510 Pierrefontaine-les-varans Pierrefontaine-les-Varans 25510 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381560853 https://www.facebook.com/BibliPierrefontainelesvarans Bibliothèque, lieu de livres mais aussi de vie, ouvert sur le village et les alentours. Et au-delà! Parking gratuit. Ascenseur.

