Atelier linogravure chez Artichaut associatio 03 Association Artichaut Moulins
Atelier linogravure chez Artichaut associatio 03 Association Artichaut Moulins mardi 18 novembre 2025.
Atelier linogravure chez Artichaut associatio 03
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins Allier
Tarif : – – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 10:00:00
fin : 2025-11-18 12:00:00
Date(s) :
2025-11-18
Artichaut association,art,culture et artisanat
.
Association Artichaut 1 rue Bréchimbault Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 70 63 39 artichautcestnous@gmail.com
English :
Artichaut association, arts, culture and crafts
German :
Artischocke Verein,Kunst,Kultur und Kunsthandwerk
Italiano :
Associazione Artichaut, arte, cultura e artigianato
Espanol :
Asociación Artichaut, arte, cultura y artesanía
L’événement Atelier linogravure chez Artichaut associatio 03 Moulins a été mis à jour le 2025-10-02 par Office du tourisme de Moulins & sa région