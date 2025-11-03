Atelier linogravure Maison des Métiers d’Art Douains

Atelier linogravure

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Début : 2026-01-24 14:00:00

fin : 2026-01-24 17:00:00

2026-01-24

La linogravure, c’est quoi ? C’est une technique de gravure en taille d’épargne. On creuse le lino pour conserver uniquement le dessin que l’on souhaite imprimer. Pour faire simple, c’est comme un grand tampon !

Ce procédé permet de réaliser des tirages en série de son œuvre. Des tirages en série, mais… uniques !

Contrairement à beaucoup de procédés d’impression, la linogravure est une technique qui laisse une place aux petits accidents, imperfections et variations d’un tirage à l’autre. Ces légères différences entre les tirages d’une même série les rendent donc tous uniques !

Dans cet atelier vous allez découvrir toutes les étapes pour réaliser une linogravure. Vous allez donc dessiner, graver, encrer et imprimer !

Venez avec votre propre dessin au format A5 et si vous n’avez pas d’idée bien précise, Mr Smuggler sotira de son Book un dessin adapté à votre projet.

Après ce moment convivial de création, vous repartirez avec votre

plaque de linoléum gravée et les tirages que vous aurez réalisés.

Le plaisir de découvrir une technique d’impression traditionnelle.

Public à partir de 10 ans

Tarif 30€

Réservation obligatoire sur https://www.smartagenda.fr/pro/gvrny/rendez-vous/?affrdv&tkaction=2–63098-e60faf6b41458

Pour plus de renseignements 02 77 42 03 10 .

+33 2 77 42 03 10

English : Atelier linogravure

