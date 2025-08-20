Atelier Linogravure Espace Delaroche Embrun

Atelier Linogravure Espace Delaroche Embrun mercredi 20 août 2025.

Atelier Linogravure

Espace Delaroche Centre d’art contemporain Les Capucins Embrun Hautes-Alpes

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

2025-08-20

Dans le cadre de l’exposition Le peuple des pyjamas au pays des coquillettes, le centre d’art contemporain Les Capucins convie

les adultes et les adolescents à une visite commentée suivie d’un atelier le mercredi 20 août de 14h à 16h.

Espace Delaroche Centre d’art contemporain Les Capucins Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 65 99 publics.lescapucins@gmail.com

English :

As part of the exhibition Le peuple des pyjamas au pays des coquillettes, the contemporary art center Les Capucins is inviting

adults and teenagers to a guided tour followed by a workshop on Wednesday August 20 from 2 to 4 pm.

German :

Im Rahmen der Ausstellung Le peuple des pyjamas au pays des coquillettes (Das Volk der Pyjamas im Land der Muscheln) lädt das Zentrum für zeitgenössische Kunst Les Capucins folgende Schülerinnen und Schüler zu einem Workshop ein

erwachsene und Jugendliche zu einer kommentierten Besichtigung mit anschließendem Workshop am Mittwoch, den 20. August, von 14 bis 16 Uhr ein.

Italiano :

Nell’ambito della mostra Le peuple des pyjamas au pays des coquillettes, il centro d’arte contemporanea Les Capucins invita adulti e ragazzi a una visita guidata seguita da un laboratorio

adulti e ragazzi a una visita guidata seguita da un laboratorio mercoledì 20 agosto dalle 14.00 alle 16.00.

Espanol :

En el marco de la exposición Le peuple des pyjamas au pays des coquillettes, el centro de arte contemporáneo Les Capucins invita a adultos y adolescentes a una visita guiada seguida de un taller

adultos y adolescentes a una visita guiada seguida de un taller el miércoles 20 de agosto de 14.00 a 16.00 h.

