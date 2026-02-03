Atelier linogravure et illustration La Tisanerie Pontarlier

Atelier linogravure et illustration

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Organisé par la Tisanerie.

Atelier linogravure pour débutant et confirmé. 1/ on dessine un motif à graver (modèles fournis) 2/ on reproduit et grave le dessin dans une plaque de linoléum. 3/ on encre la plaque puis impression du dessin sur différents papiers. A partir de 12 ans. .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 36 37 contact@jessica-louis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier linogravure et illustration

L’événement Atelier linogravure et illustration Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS