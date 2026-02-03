Atelier linogravure et illustration La Tisanerie Pontarlier
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
2026-03-28
Organisé par la Tisanerie.
Atelier linogravure pour débutant et confirmé. 1/ on dessine un motif à graver (modèles fournis) 2/ on reproduit et grave le dessin dans une plaque de linoléum. 3/ on encre la plaque puis impression du dessin sur différents papiers. A partir de 12 ans. .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 21 36 37 contact@jessica-louis.fr
