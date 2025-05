Atelier linogravure et impression sur totebag – Ecole de la laine Vasles, 25 mai 2025 14:00, Vasles.

Deux-Sèvres

Atelier linogravure et impression sur totebag Ecole de la laine 7 Rue de la Butée Vasles Deux-Sèvres

Début : 2025-05-25 14:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

Lors de cet atelier de 3h, vous apprendrez les bases de la linogravure dessiner (ou décalquer), graver, encrer et imprimer et repartirez avec un tote-bag personnalisé réalisé par vos soins et imprégné de votre créativité. Ces étapes seront réalisées avec les conseils experts de Lucie MARTINEAU, plasticienne et graveuse.

La matière pour le tampon et un tote-bag sont compris dans le prix de l’atelier. Chaque personne choisira ses couleurs d’encre et repartira avec son tote-bag imprimé et son tampon, créés durant l’atelier

L’atelier est accessible à partir de 8 ans sans prérequis.

Psssst !!! Ce sera le même jour que la fête des mères !

Réservation obligatoire .

Ecole de la laine 7 Rue de la Butée

Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 37 91 ecoledelalaine@gmail.com

