ATELIER LINOGRAVURE FABRICATION TAMPON Belgeard

Bibliothèque 30 Rue du Muguet Belgeard Mayenne
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10
2026-01-10
Fabriquez votre tampon grâce à la linogravure.
Venez fabriquer un tampon avec la technique de la linogravure. Inscription conseillée.
Tout public .
Bibliothèque 30 Rue du Muguet Belgeard 53440 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 81
English :
Make your own stamp with linocut.
