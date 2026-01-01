ATELIER LINOGRAVURE FABRICATION TAMPON Belgeard

ATELIER LINOGRAVURE FABRICATION TAMPON

Bibliothèque 30 Rue du Muguet Belgeard Mayenne

Début : 2026-01-10 10:00:00

Fabriquez votre tampon grâce à la linogravure.

Venez fabriquer un tampon avec la technique de la linogravure. Inscription conseillée.

Tout public .

English :

Make your own stamp with linocut.

