Atelier Linogravure Feuille Blanche, Café Noir Paris

Cet atelier créatif te plonges dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.

Durée: 2h

Pour qui : Tous niveaux bienvenus, adultes et adolescents à partir de 14ans

Au programme :

Repars avec ton estampe pour en faire autant que tu veux chez toi

Apprends à graver,

Encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité

Cet atelier créatif te plonges dans l’univers de la Linogravure pour concevoir des impressions uniques et personnalisées ! Durant cet atelier, apprends à graver, encrer et imprimer tes propres motifs sur du papier de qualité.

Le samedi 25 avril 2026

de 16h00 à 18h00

payant

Tarif 35€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T19:00:00+02:00

fin : 2026-04-25T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T16:00:00+02:00_2026-04-25T18:00:00+02:00

Feuille Blanche, Café Noir 102 rue Truffaut 75017 Paris



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