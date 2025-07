Atelier Linogravure Médiathèque de Flers Flers

Atelier Linogravure Médiathèque de Flers Flers mercredi 16 juillet 2025.

Atelier Linogravure

Médiathèque de Flers 9, rue du Collège Flers Orne

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-07-16 16:30:00

2025-07-16

Création de flammes postales touristique (anciens cachets de La Poste).

Camille Le Clainche vous guidera dans la fabrication d’un tampon encreur en linogravure.

Une belle idée pour orner vos cartes postales et vos lettres avant l’envoi.

@camille.leclainche

Activité pour adultes et à partir de 14 ans.

Médiathèque de Flers 9, rue du Collège Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 98 42 22 mediatheque.flers@flers-agglo.fr

English : Atelier Linogravure

Creation of tourist postmarks.

Camille Le Clainche will show you how to make a linocut stamp.

A great idea to decorate your postcards and letters before sending.

@camille.leclainche

Activity for adults and children aged 14 and over.

German :

Erstellung von touristischen Postflammen (alte Stempel der französischen Post).

Camille Le Clainche leitet Sie bei der Herstellung eines Stempelkissens im Linolschnitt an.

Eine schöne Idee, um Ihre Postkarten und Briefe vor dem Versand zu verzieren.

@camille.leclainche

Aktivität für Erwachsene und ab 14 Jahren.

Italiano :

Creazione di timbri postali turistici.

Camille Le Clainche vi mostrerà come realizzare un timbro in linoleografia.

Un ottimo modo per decorare le vostre cartoline e lettere prima di spedirle.

@camille.leclainche

Per adulti e ragazzi a partire dai 14 anni.

Espanol :

Creación de matasellos turísticos.

Camille Le Clainche le enseñará a realizar un sello de linograbado.

Una buena manera de decorar sus postales y cartas antes de enviarlas.

@camille.leclainche

Para adultos y niños a partir de 14 años.

